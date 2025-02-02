شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يصعد لنهائي الفرق بكأس العالم لسيف المبارزة بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

نجح منتخب مصر لسيف المبارزة للناشئين في التأهل لنهائي بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات، التي تقام في العاصمة الإدارية الجديدة بنادي النادي، خلال الفترة ما بين 31 يناير وحتى 2 فبراير.

وتمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز في مباراة نصف النهائي على نظيره المجري بنتيجة 45-38 ليضمن بذلك الفراعنة الصغار تأهلهم للنهائي وحصد ميدالية لمصر.

وكان منتخب الناشئين قد افتتح منافسات البطولة اليوم بالفوز على نظيره منتخب السعودي بنتيجة 45-28 في ثمن النهائي قبل أن يحقق الفوز على منتخب الصين في ربع النهائي بنتيجة 45-25.

ويمثل منتخب مصر للناشئين اليوم كل من محمود السيد، إسلام أسامة، يوسف شامل وفؤاد غريب

أما على صعيد الناشئات، فاحتل منتخب مصر المركز الثامن وذلك عقب الفوز على هونج كونج بثمن النهائي ثم الخسارة من فرنسا في ربع النهائي ثم الهزيمة أمام سويسرا وإيطاليا في مباراتي تحديد المراكز.

وكان قد مثل منتخب الناشئات اليوم كل من فرح محفوظ، لولوة سليمان، فريدة مراد وجنا السيد.

يتكون الجهاز الفني من الدكتور السيد سامي المدير الفني لسلاح سيف المبارزة والحاصل علي الميدالية الاولمبية بباريس ويعاونه الدكتور سامح مجدي والكابتن إسلام جمال للقيادة الفنية للمنتخب القومي المصري.

يذكر أن فرح محفوظ البطلة المصرية، قد نجحت في حصد الميدالية البرونزية بمنافسات الفردي في اليوم الأول للبطولة وذلك عقب وصولها لمباراة نصف النهائي لتتقاسم المركز الثالث مع بطلة الولايات المتحدة الأمريكية "سومن لي" التي وصلت لنفس الدور أيضا.