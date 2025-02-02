شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على مودرن سبورت فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة مودرن سبورت فى الدوري المصري اليوم الأحد، سعياً لاستعادة الانتصارات الغائبة عن الكتيبة الحمراء بعد التعادل مع فاركو وبيراميدز على التوالى.

وتبلغ القيمة التسويقية للنادى الأهلي 32.58 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لمودرن سبورت 7.35 مليون يورو.

وتعادل الأهلى مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري، فيما خسر مودرن سبورت بهدف دون رد من حرس الحدود فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.



وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.