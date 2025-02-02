شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفكر الزمالك فى ضم علي معلول مع اقتراب رحيله عن الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية ارتباط اسم الدولى التونسى على معلول ، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادى الأول، بإمكانية الانتقال لصفوف الزمالك، خاصة فى ظل اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء، ليصبح لاعبًا حرًا فى الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن على معلول ليس ضمن حسابات الفارس الأبيض فى الوقت الحالى، خاصة أن الزمالك يضم ثلاثة لاعبين فى مركز الظهير الأيسر، وهم المغربى محمود بنتايج، وأحمد فتوح، ومحمد حمدى.

ويبحث الزمالك فى الوقت الحالى عن صفقتين أجنبيتين لتدعيم الشق الهجومى، وينوى مسئولو نادى الزمالك عدم التسرع فى التعاقد مع اللاعبين الأجانب حتى لا يتعرضوا لمأزق المقالب فى هذا الملف، لا سيما أن الوقت أمامهم ما زال طويلاً بعد مد القيد الأفريقي ليوم 28 فبراير الجاري، وبالتالي فإن الجميع رفع شعار التأنى والصبر.

وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء الخميس الماضي، مد فترة القيد في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية حتى 28 فبراير 2025، بعدما كان من المقرر أن تنتهي 31 يناير.