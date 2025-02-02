شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ومودرن سبورت فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب جمهور النادي الأهلى مباراة الفريق أمام مودرن سبورت الليلة في بطولة الدوري، ويرغب الجمهور الأهلاوي في الفوز واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق، ونستطلع فى السطور التالية أهم المعلومات الخاصة بالمباراة.

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي ومودرن سبورت؟

ج: يلتقي الأهلي مع مودرن سبورت في السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري

س: ما هو ترتيب الأهلي ومودن سبورت في جدول المسابقة؟

ج: يمتلك الأهلى 20 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وسجل 16 هدفاً وتلقت 6 أهداف، فيما يمتلك مودرن سبورت 7 نقاط من 10 مباريات فاز فى لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات والخسارة 5 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 11.

س: ماذا عن قائمة الأهلي لمباراة الليلة؟

ج: تضم القائمة كلاً من: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وعمر كمال ورامي ربيعة وأكرم توفيق ‏وجراديشار ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم ‏نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي وأحمد رضا ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم ‏الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.‏

س: وماذا عن غيابات الأهلي؟

ج: يغيب عن الأهلي الليلة كل من: ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وطاهر محمد طاهر وسام أبو على ويحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم وكريم فؤاد ومصطفى أبو الخير وسمير محمد للإصابة، وعلى معلول لعدم القيد بقائمة الفريق، ومصطفى مخلوف لوجهة نظر فنية، وأشرف بن شرقى لعدم الجاهزية البدنية، بجانب رحيل الثنائى بيرسى تاو ومحمود كهربا.

ما التشكيل المتوقع للأهلي أمام مودرن سبورت؟

يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام مودرن سبورت مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – مصطفى العش – كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – إمام عاشور.

خط الهجوم: جراديشار.

س: ماذا عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي ومودرن سبورت الليلة؟

ج: أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم الدولى طارق مجدى لإدارة مباراة الأهلى ومودرن سبورت ومعه أحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو ، كما اختارت اللجنة الحكم الدولى محمد الحنفى لإدارة مباراة سيراميكا وسموحة غدا، ومعه محمد الشناوى حكما لتقنية الفيديو.