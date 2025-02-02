شكرا لقرائتكم خبر عن بعيداً عن كرة القدم.. إنجازات فى الألعاب المختلفة بالرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الأيام الأخيرة تحقيق إنجازات عديدة فى الرياضة المصرية على الصعيد العالمى، سواء عن طريق الألعاب الجماعية أو الفردية بعيداً عن كرة القدم، وأبرزها تحقيق منتخب اليد المركز الخامس ببطولة العالم التى أقيمت بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

حقق منتخب مصر لكرة اليد إنجازًا تاريخيًا في بطولة العالم 2025 المقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، والتي تستمر حتى 2 فبراير المقبل.

واحتل منتخب اليد المركز الخامس في جدول الترتيب بعد انتهاء مباريات ربع النهائي، محققًا بذلك تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالبطولة الماضية 2023، التي شهدت حصوله على المركز السابع.

وعلى الرغم من الإصابات التي تعرض لها المنتخب قبل البطولة، قدم الفريق المصري أداءً استثنائيًا، خصوصًا في المباراة ضد منتخب فرنسا، حيث خسر المنتخب المصري في الثواني الأخيرة بنتيجة 34-33 في مباراة مثيرة، نالت إعجاب الجميع.

أحرز عبد الرحمن طلبة، لاعب المنتخب الوطني للسلاح، الميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش للناشئين المقامة فى كرواتيا خلال الفترة ما بين 31 يناير وحتى 2 فبراير بالعاصمة زغرب.

ونجح طلبة فى تحقيق الفوز في المباراة النهائية على اللاعب المحايد بافيل بوزانكوف بنتيجة 15-10 ليفوز بذلك بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

وكان طلبة قد افتتح مشواره بالبطولة بالفوز بالعلامة الكاملة في دور المجموعات بواقع 6 مباريات من أصل 6 لقاءات خاضها ليتأهل بذلك لدور الـ128 بشكل مباشر.

وفاز طلبة في دور الـ128 على بطل البرتغال جواو مارتينز بنتيجة 15-6 قبل أن يفوز على برانيسلاف لانكاريك لاعب سلوفاكيا بنتيجة 15-5 في دور الـ64.

وفي دور الـ32، فاز طلبة على نظيره بطل الصين جينبان كاي بنتيجة 15-7 ثم تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 15-13 على بطل بريطانيا جيمي كوك في دور ثمن النهائي.

أما في ربع النهائي ففاز طلبة على لاعب الصين يفان جو بنتيجة 15-11 ليتأهل لنصف النهائي ويفوز على ديفيد سوسنوف لاعب بريطانيا بنتيجة 15-11 قبل أن يهزم اللاعب المحايد في النهائي ويحصد الذهب.

نجحت فرح محفوظ لاعبة منتخب مصر لسيف المبارزة للناشئات، في تحقيق الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها صالات نادي النادي بالعاصمة الإدارية خلال الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير.

ونجحت البطلة المصرية في تحقيق الفوز في مباراة ربع النهائي بنتيجة 15-13 على بطلة إيطاليا لتصعد لنصف النهائي قبل الخسارة من بطلة المجر في دور الأربعة وتحرز بذلك البرونزية.

وكانت فرح قد افتتحت مشاركتها بالبطولة بالفوز في 4 لقاءات من أصل 6 مباريات في دور المجموعات ثم فازت على بطلة البرازيل في دور الـ128 بنتيجة 15-12.

واستطاعت البطلة المصرية الفوز على بطلة فرنسا في مباراة مثيرة باللمسة الذهبية بنتيجة 13-12 قبل أن تنجح في الفوز على بطلة سويسرا في دور الـ32 بنتيجة 15-14 ثم الفوز بنفس النتيجة على بطلة المجر في ثمن النهائي قبل الفوز على بطلة إيطاليا في دور الثمانية.

حصدت هالة الجوهرى على ذهبية بطولة هولندا الدولية للرماية " انترشوت"، فى أول أياط البطولة بينما حصلت فرح وليد على الميدالية البرونزية .

كما حصل محمد حمدى لاعب المنتخب الوطنى للرماية على ذهبية البندقية فى بطولة هولندا الدولية للرماية ينما حصلت ميرفت أنور على الميدالية الفضية و ريماس خليل على المركز الثالث بمنافسات اليوم الاول ، فيما حصدت هالة الجوهرى فى المنافسات الصباحية على الذهبية ، بينما حصلت فرح وليد على الميدالية البرونزية.

بينما حصلت ميرفت أنور لاعبة المنتخب الوطنى للرماية على الميدالية الذهبية فى ثان أيام منافسات البطولة ، فيما حصلت ريماس خليل على الميدالية الفضية و محمد حمدى المركز الثانى .