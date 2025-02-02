شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل خبرات موسع بين الاتحادين المصري والفرنسي لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

يواصل خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد رحلته على هامش بطولة العالم لكرة اليد مع كبار العالم لتحقيق أفضل استفادة ممكنة لكرة اليد المصرية، بعقد عدد من بروتوكولات التعاون مع أكبر الاتحادات على مستوى العالم.

وعقد خالد فتحي اجتماعا مطولا مع فيليب باناه، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة اليد، ووجه باناه التهنئة لفتحي على المستوى المميز الذي قدمه منتخب مصر في بطولة العالم، مؤكدا أنه يعد واحدا من أقوى المنتخبات على مستوى العالم فى ظل امتلاكه العديد من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة للغاية.

وأبدى رئيس الاتحاد الفرنسي رغبته فى التعاون المشترك مع اتحاد اليد خلال الفترة المقبلة وتبادل الخبرات بين الطرفين، مبديا إعجابه بمنظومة كرة اليد المصرية والتي تسير في الطريق الصحيح، وهو ما أنتج منتخب إفريقي قوي دائما ما يتواجد في أكبر البطولات العالمية.

ونقل رئيس الاتحاد الفرنسي لفتحي خريطة إدارة منظومة كرة اليد الفرنسية في السنوات الماضية والتي مكنت الديوك الفرنسية من حصد 6 ألقاب لبطولة العالم وذلك من خلال عدة نقاط يأتي على رأسها ، أن هناك قعدة مكونة من 1560 لاعبا يتم تقسيمهم على 26 مركز على مستوى الجمهورية ، وتوفير كافة العوامل المادية والتعليمية لهم ، بحيث اللاعب يدرس صباحا ويتدرب مساء.

وأوضح باناه أن الاتحاد الفرنسي لكرة اليد لديه مقر عالمي يطلق عليه " بيت الهاندبول " به كافة الامكانيات الخاصة باللعبة من فندق وصالة مباريات ، مؤكدا أن منتخبات فرنسا بكافة المراحل لديها " خطة لعب واحدة " لخلق أجيال ذات مستويات مميزة تفيد المنتخب الأول دائما بجانب الاهتمام بشكل موسع بتطوير المدربين وتوفير الرعاية الكاملة لهم .

وشدد رئيس الاتحاد الفرنسي ، الاهتمام بجودة الدوري المحلي للعبة ، مشيرا إلى أن الاتحاد دائما يهتم بظهور الدوري بأفضل شكل ممكن ومنافسات قوية حتى يعود بالنفع على المنتخب ، مشيرا إلى أن تكوين منتخب قوي يجلب المزيد من المزايا خاصة على مستوى التسويق والمنافسة على كافة البطولات العالمية.

ومن المقرر أن يعقد خالد فتحي عدد من الاجتماعات المهمة اليوم مع رؤوساء اتحادات وعلى رأسهم رئيس اتحاد الدنمارك وكرواتيا أيضا لبحث سبل التعاون المناسب ، وكان رئيس اتحاد اليد المصري التقي مع مجموعة من رؤساء الاتحادات الأوروبية وعلى رأسهم سلوفينيا وأيسلندا وغيرهم .