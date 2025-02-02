شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والمصري أكبر المستفيدين من مد القيد الأفريقي لـ28 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر فريقا الزمالك والمصري هما أكبر المستفيدين من قرار مد فترة القيد الأفريقي حتى 28 فبراير الجاري، بعدما كان من المقرر إغلاقه 31 يناير، خاصة مع الظروف التي تعرض لها الفريقان مؤخراً، ومن المقرر أن يغلق القيد المحلي السبت المقبل الموافق 8 فبراير الجاري.

ويمثل مصر في البطولات الأفريقية، الأهلي حامل اللقب وبيراميدز وصيف دوري الموسم الماضي، في دوري أبطال أفريقيا، والزمالك حامل اللقب والمصري رابع دوري الموسم الماضي في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتأهلت الفرق الأربعة إلى الدور ربع النهائي.

المصري

يعاني النادي المصري من أزمة إيقاف القيد المحلي، وذلك بسبب المستحقات المتأخرة لكل من حسام حسن، مدرب الفريق البورسعيدي السابق ومنتخب مصر حالياً، والراحل إيهاب جلال المدير الفني السابق للمصري، وحتى الآن لم يتم إنهاء الأزمة وهو ما أدى إلى عدم تمكن المصري من التعاقد مع أي صفقة جديدة، وتأمل جماهير بورسعيد في حل أزمة القيد للمصري خلال الساعات المقبلة للتعاقد مع صفقات جديدة.

الزمالك

حتى الآن لم يتعاقد الزمالك مع صفقة من صفقات العيار الثقيل، التي يمكن أن تحدث الفارق مع الفريق الأبيض، وتأمل جماهير الزمالك في التعاقد مع صفقات قوية خلال الساعات المقبلة لقيدها فى القائمة المحلية، ثم القائمة الأفريقية لدعم صفوف الفريق قبل خوض ربع نهائي الكونفدرالية.

الأهلي

نجح النادي الأهلي في ضم أكثر من صفقة قوية قبل الإعلان عن مد القيد الأفريقي، ويأتي في مقدمتهم المغربي أشرف بن شرقي، كما ضم مصطفى العش مدافع زد لدعم خط ظهر الفريق في ظل الإصابات والغيابات.

بيراميدز

اكتفى فريق بيراميدز بقائمته الحالية مع بعض التدعيمات البسيطة خلال الميركاتو الشتوي، وحدد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الكروتى كرونسلاف يورتشيتش، احتياجاته لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث طلب المدير الفني إبرام صفقة أو اثنتين بأقصى تقدير من أجل دعم صفوفه، حيث يرى الجهاز الفني وإدارة بيراميدز أن الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى والتدعيمات ستكون في أضيق الحدود.