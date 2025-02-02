شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يمنع اتحاد الكرة من مد القيد المحلي إلى 28 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مد القيد المحلي في مصر إلى 28 فبراير بعدما قرر الكاف مد القيد الأفريقي حتى هذا الموعد.

وكشف مصدر بـ اتحاد الكرة، عن أن فيفا يرفض مد القيد طالما بدأ القيد في المواعيد المقررة سلفا وهي من 1 يناير حتى 8 فبراير، وهو ما يمنع اتحاد الكرة المصري من مد القيد المحلي إلى 28 فبراير أسوة بالاتحاد الأفريقي.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات للأندية بمد فترة القيد الأفريقي للفرق المشاركة في البطولات الأفريقية حتي نهاية شهر فبراير الجاري حيث كان من المقرر أن تنتهي فترة القيد الجمعة 31 يناير الماضى، كما تقرر تعديل لائحة تسجيل اللاعبين، لتسمح بمشاركة نفس اللاعب في المسابقات القارية مع فريقين في نفس الموسم.

وقال بيان الكاف: "اتخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرارًا بتمديد الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي حتى 28 فبراير 2025".

وأضاف: "قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف اليوم بتغيير قواعد تسجيل اللاعبين في دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي، للسماح لأندية كرة القدم بتسجيل لاعب، لدوري أبطال أفريقيا أو كأس الاتحاد الأفريقي، والذي شارك فى أى من مسابقات كاف، لنادٍ آخر، خلال نفس الموسم الكروي.