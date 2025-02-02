شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات جمعت الأهلى ومودرن سبورت قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الأهلى مع مودرن سبورت باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

7 مباريات جمعت الأهلى مع مودرن سبورت قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 3 انتصارات وتعادل فى 3 لقاءات أخرى، وخسر مرة واحدة، وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 7، وشهد اللقاء الأخير بين الفريقين فوز مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.



وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.