شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه ينتظر قرعة أمم أفريقيا لتحديد وديات منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب أسامة نبيه ، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، تحديد موعد قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، والمقرر إقامتها فى أبريل المقبل، لتحديد وديات المنتخب المناسبة لقياس أداء المنتخب على منافسيه في دور المجموعات.

وتلقى منتخب الشباب مواليد 2005، بقيادة أسامة نبيه، دعوة لخوض مباراة ودية أمام الإمارات الفترة المقبلة، ويتوقف تحديد موعد ومكان الودية على موافقة الجهاز الفني عليها.

وطلب الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة أسامة نبيه، من اتحاد الكرة وإدارة المنتخبات واللجنة الفنية وعلاء نبيل المدير الفني للجبلاية ضرورة الاتفاق على مباريات ودية مع منتخبات أفريقيا خلال معسكري المنتخب المقلين.

واتفق نبيه مع اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، على إقامة معسكرين لشباب الفراعنة قبل أمم أفريقيا المقرر لها شهر أبريل المقبل في كوت ديفوار.

ومن المنتظر أن يقام المعسكر الأول لمنتخب الشباب في فبراير المقبل، على أن يكون المعسكر الثاني في مارس، بخلاف المعسكر التحضيري للبطولة والتي يسافر بعده المنتخب مباشرة لكوت ديفوار لخوض غمار البطولة القارية.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الأخير الموافقة على اقامة مباريات ودية تحت 21 سنة، 17 سنة بين المنتخبات المصرية ونظيرتها التركية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.