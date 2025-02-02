شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الفروسية ينظم معسكرا تدريبيا للترويض بمشاركة الفارس الأولمبي رافاييل سوتو والان مع تفاصيل الخبر

ينظم الاتحاد المصري للفروسية معسكرًا تدريبيًا للترويض، وذلك في إحدي المزارع بالجيزة، ابتداءً من الأحد حتى الثلاثاء، على أن يختتم الأربعاء ببطولة الحلقة الثانية للترويض لموسم 2024/2025، والتي تعد بطولة مؤهلة لنهائيات بطولة الاتحاد المصري للفروسية في نهاية الموسم.

ويُقدم المعسكر الفارس الأولمبي الإسباني رافاييل سوتو، مدير المنتخب الإسباني للترويض، بالاشتراك مع الدكتور أحمد حجازي، وبحضور نخبة من فرسان الترويض وقفز الموانع، وذلك ضمن خطة الاتحاد لتطوير وتنمية مستوى التدريب في مصر.



رافاييل سوتو



الفارس الإسبانى



جانب من التدريبات

تقام البطولة تحت إشراف الدكتور اسماعيل شاكر، رئيس الاتحاد المصري للفروسية، والدكتور كريم زهير السبكي نائب رئيس الاتحاد، والسيدة راندا هنري بركات رئيسة لجنة التروض، بالاشتراك مع الدكتور أحمد حجازي.

ويأتي هذا المعسكر في إطار حرص الاتحاد المصري للفروسية على رفع كفاءة الفرسان المصريين وتأهيلهم للمنافسات المحلية والدولية.

تُعتبر رياضة الترويض واحدة من أرقى وأصعب تخصصات الفروسية، حيث تهدف إلى تطوير أداء الحصان ليصبح أكثر استجابة ودقة في تنفيذ الحركات بأسلوب متناغم وأنيق. تُعرف أيضًا بأنها “فن الفروسية العليا”، إذ تعتمد على تحقيق أعلى درجات التواصل بين الفارس والحصان من خلال الإشارات الدقيقة وغير المرئية تقريبًا.

وتعد من أهداف رياضة الترويض،تحسين مرونة الحصان وقوته وتوازنه، وتحقيق انسجام تام بين الفارس والحصان، بالإضافة إلى تطوير استجابة الحصان للأوامر بأقل جهد ظاهر.