شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُجدد رغبته للأهلي فى تفعيل عقد شراء يحيى عطية الله والان مع تفاصيل الخبر

جدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، رغبته لإدارة النادي بتفعيل عقد شراء المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الفريق من نادي سوتشي الروسي، بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وأكد مارسيل كولر لإدارة الأهلي، أن إصابة يحيى عطية الله الأخيرة لم تجعله يتراجع عن موقفه السابق بضرورة بقاء اللاعب المغربي مع الفريق لأطول فترة مُمكنة.

وأوضح كولر أن يحيى عطية الله أثبت أحقيته فى الدفاع عن قميص الأهلي بفضل قدراته الفنية العالية وخبراته الطويلة التي اكتسبها من تجاربه السابقة فى أوروبا والمغرب ومع منتخب بلاده، كما أنه صاحب روح قتالية داخل الملعب يحتاجها أي فريق.

وتعاقد الأهلي مع يحيى عطية الله الصيف الماضي من النادي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشراء اللاعب نهائياً مقابل مليون و500 ألف يورو.

ويغيب يحيى عطية الله عن مباريات وتدريبات الأهلي الحالية بسبب إصابته التي تعرض لها في مباراة سموحة يوم 7 يناير الماضي التي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، وأجرى بعدها اللاعب جراحة لتثبيت كسر مضاعف فى عظام الوجه، ويخوض حالياً برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.