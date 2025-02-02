شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة: ربيعة باقٍ معنا لنهاية الموسم ولم نتلق عروضاً رسمية لشرائه والان مع تفاصيل الخبر

حسم فرج عامر رئيس نادى سموحة مصير محمد ربيعة مدافع الفريق بالاستمرار داخل النادي السكندرى، حيث لم يتلق اللاعب أى عروض رسمية من قبل نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر فى سموحة لليوم السابع، أن النادي لم يبرم أى اتفاقات على بيع محمد ربيعة للزمالك، أو لأي نادٍ آخر، موضحا أنه حال وجود عروض رسمية سيتم العودة إلى الجهاز الفني بقيادة أحمد سامى لأخذ رأيه، مع تبقى أقل من أسبوع على نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

ولم يصل لسموحة أي عرض رسمي من الأهلي أو الزمالك بشأن ضم محمد ربيعة، كما لم يدخل سموحة في مفاوضات مع القطبين لضم أيا من لاعبيهم في الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان محمد ربيعة قد ظهر بشكل طيب فى مشاركته الأولى مع منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، ولفت الأنظار بعدما نجح في تعويض الغيابات الكثيرة التي ضربت صفوف الفراعنة، في غياب كل من محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة.