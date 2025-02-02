شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلي ومودرن سبورت فى الدوري قبل مواجهة الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، اليوم الأحد، لمواجهة مودرن سبورت فى الدوري المصري، سعياً لاستعادة الانتصارات الغائبة عن الكتيبة الحمراء بعد التعادل مع فاركو وبيراميدز على التوالى.

ويمتلك فريق الأهلى 20 نقطة بعدما لعب 10 مباريات، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وسجل 16 هدفاً وتلقت 6، فيما يمتلك مودرن سبورت 7 نقاط من 10 مباريات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 4 مواجهات والخسارة 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 11.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.