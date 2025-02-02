شكرا لقرائتكم خبر عن إنفراجة فى ملف تجديد عقد زيزو مع نادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 02 فبراير 2025 01:15 م

شهدت الساعات الماضية انفراجة فى ملف تجديد عقد أحمد سيد "زيزو" لاعب نادي الزمالك، الذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بعد تدخل المحبين والوسطاء من أجل حسم التجديد خلال الساعات المقبلة.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك عن عقد جلسة مع زيزو، خلال الساعات القادمة، لحسم الملف بشكل نهائى، فى ظل رغبة اللاعب فى الاستمرار داخل القلعة البيضاء، وعدم التفكير فى أى عروض خارجية تصل للاعب فى هذه الفترة.

وينوي مسئولو نادى الزمالك الإعلان عن تجديد عقود اللاعبين التي تنهى آخر الموسم دفعة واحدة، وليس أحمد مصطفى "زيزو" فقط، وذلك بالاتفاق مع السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض.

وأخطر أحمد مصطفى "زيزو" نجم الزمالك برغبته فى استكمال مشواره داخل القلعة البيضاء، ورغبته فى حسم ملف تجديد عقده، مؤكداً لهم أنه يقدر جمهور القلعة البيضاء الذى باتت العلاقة معهم مبنية على الحب والاحترام.