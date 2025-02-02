أبو العلا يجتمع بالأجهزة الطبية للمنتخبات الوطنية

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عقدت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد أبو العلا ، اجتماعا اليوم، الأحد، بمركز المنتخبات الوطنية، مع جميع الأجهزة الطبية للمنتخبات الوطنية لوضع استراتيجية وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الدكتور محمد أبو العلا رئيسا للجنة الطبية بالاتحاد، وفقا للتشكيل والهيكلة الجديدة للإدارة الطبية لشئون المنتخبات الوطنية.



أبو العلا يجتمع بالأجهزة الطبية للمنتخبات



ابو العلا



محاضرة أبو العلا

فى سياق آخر، يعقد هانى أبو ريدة ، رئيس اتحاد الكرة ، اجتماعا مع ماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالفيفا، على هامش زيارته لمصر يوم 8 فبراير الجارى، لحضور ورشة عمل مع الحكام المصريين، وتحسم هذه الجلسة الخبير الأجنبي الذى سيقود لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة بعد دراسة أكثر من اسم والمفاضلة بينهم وفقا لاحتياجات اتحاد الكرة.

ويحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة، فى الاجتماع المقبل، ملف رئيس لجنة الحكام الذي سيتولي رئاسة اللجنة، خاصة أن هناك استقرارا كبيرا داخل المجلس على الاستعانة بحكم أجنبي بعد مشاهدة أكثر من سيرة ذاتية لأكثر من شخصية تحكيمية مشهورة، بعد تحفظ المجلس علي تعيين أحد الحكام الكبار الأجانب كرئيس للجنة بسبب عدم التفرغ.

ويفاضل مجلس ادارة اتحاد الكرة في الاجتماع المقبل بين أكثر من سيرة ذاتية لحكام من إسبانيا وبعض السير الذاتية الأخرى، لتعيين أحدهم كرئيس للجنة مع الاستقرار على استمرار اللجنة الحالية للحكام والتي تضم كلا من وجيه أحمد وهشام صلاح مصطفى وجهاد جريشة وعزب حجاج وفهيم عمر وسيد مراد ومهند دبا، وچيمس حنا مديراً مالياً.

على صعيد مختلف، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، على الاستعانة بخبراء من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فى مشروع اكتشاف المواهب الكروية الذي يطلقه اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتفق اتحاد الكرة مع خبراء الفيفا على الحضور إلى مصر على فترات للاجتماع بالمدربين المصريين لنقل خبراته في هذا الأمر، بحيث يتم افراز أفضل المواهب لدعم المنتخبات الوطنية في مختلف الأعمار السنية.