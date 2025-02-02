شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يخضع لفحوصات طبية بالمصري لتحديد موقفه من لقاء الكأس والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 02 فبراير 2025 12:28 م

يخضع صلاح محسن ، مهاجم النادي المصري، لفحوصات طبية لتحديد موقفه من المشاركة أمام وادي دجلة فى مباراة دور الـ 32 بكأس مصر، وكان صلاح محسن غادر مباراة زد الأخيرة بالدوري لإصابته بشد عضلي.

ويلتقي المصري مع وادي دجلة في مباراة دور الـ 32 والتي تجمع الفريقين الثلاثاء المقبل، باستاد السويس الجديد.

وكان المصري ودع بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي، عندما خسر في الدور نصف النهائي أمام بيراميدز، بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4ـ3، حيث كان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتعادل المصري في مباراته الأخيرة بالجولة 11 من الدوري، مع زد، بهدف لكل فريق، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 19 نقطة.

وكان المصري تأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب انهاء دور المجموعات في المركز الثاني بمجموعته خلف الزمالك المتصدر.

وجاءت مباريات المصري في شهر فبراير كالتالي:

- المصري ووادي دجلة في دور الـ 32 كأس مصر: 4 فبراير

- المصري والاتحاد السكندري بالجولة 12 في الدوري: 8 فبراير

- المصري والبنك الأهلي في الجولة 13 بالدوري: 12 فبراير

- المصري وغزل المحلة في الجولة 14 بالدوري: 18 فبراير

- المصري والإسماعيلية في الجولة 15 بالدوري: 22 فبراير

- المصري وسموحة في الجولة 16 بالدوري: 27 فبراير