شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفكر الأهلي فى إعارة أشرف داري بسبب "لعنة" الإصابة؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر في الأهلي رؤية إدارة النادي والجهاز الفني للفريق، بقيادة السويسري مارسيل كولر، للمغربي أشرف داري مدافع الفريق، خاصة أن البعض زعم أن هناك اتجاهاً لبيع أو إعارة اللاعب بسبب كثرة إصاباته.

وقال المصدر، إن ما تردد فى هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق، موضحاً أن المدافع المغربي مُستمر مع الفريق، ولا يوجد أي تفكير فى إعارته أو بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية التى تم مد القيد فيها حتى 8 فبراير الجاري محلياً و28 فبراير أفريقياً.

وأضاف المصدر، أن إصابة أشرف داري ليست خطيرة ولا مُزمنة، فاللاعب يعاني من إصابة بشد فى العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة سموحة 7 يناير الماضي فى الدوري والتي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.

وأوضح المصدر، أن أشرف داري سيعود إلى تدريبات الفريق الجماعية خلال وقت قصير وسيتم تجهيزه للارتباطات المقبلة، لذا لا يوجد أدنى تفكير فى إعارته أو بيعه، خاصة فى ظل قناعة الجهاز الفني للفريق بقيادة كولر بقدرات اللاعب وإمكانياته الفنية.

وتعاقد النادي الأهلي خلال الصيف الماضي مع أشرف داري قادماً من بريست الفرنسي لمدة أربعة مواسم مقابل مليون و900 ألف دولار.