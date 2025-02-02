شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: كل الرياضيين خلف الرئيس السيسى فى أى قرار يدعم أمن مصر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 02 فبراير 2025 12:23 م

أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لنادى طلائع الجيش ، أن كل الرياضيين خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى أي قرار يتخذه للحفاظ على أمن وأمان مصر.

وقال بسيونى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "كامل الدعم والثقة المطلقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فهو رئيسى وأفتخر، وهو الأجدر على حماية مصر بلدنا".

وأضاف المدير الفنى لطلائع الجيش، "كل الرياضيين يدعمون الرئيس السيسى فى أي قرار يتخذه للحفاظ على أمن وأمان مصرنا الغالية، وكلنا على قلب رجل واحد خلفه فهو ممثلنا والأجدر على حمايتنا".