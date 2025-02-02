شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ينهى تسوية مستحقات جونيور أجايي بعد رحيله للهلال الليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة نادي سموحة تسوية المستحقات المتأخرة للاعب جونيور أجاي، والذى تنازل عنها مقابل فسخ التعاقد بالتراضي للرحيل للهلال الليبي.

وتناول أجايي عن مستحقات متأخرة لدى سموحة وصلت قيمتها 350 ألف دولار، ورحل مجاناً عن الدوري المصري بعد تجربتين مع الأهلي وسموحة.

وأعلن نادي الهلال الليبي، مساء أمس السبت، تعاقده رسميا مع المهاجم النيجيري جونيور أجاي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مؤخرا مع نادي سموحة.



يذكر أن جونيور أجاي لعب سابقا مع النادي الأهلي، وكان قادما إليه من صفوف الصفاقسي التونسي.

من ناحية أخرى، يستضيف فريق سيراميكا نظيره سموحة في ختام مواجهات الجولة الحادية عشرة بمسابقة الدوري، حيث سيكون ختام الجولة اليوم بمواجهة مودرن سبورت والأهلي التي ستقام في السابعة مساءً، بينما تقام مواجهة سيراميكا وسموحة في الرابعة عصرا علي استاد المقاولون العرب، في لقاء صعب علي الفريقين حيث يرغب لاعبو سيرامكيا في مواصلة الفوز بعد الانتصار علي غزل المحلة في الجولة الماضية بنتيجة 1 - 0، فيما يرغب سموحة في مواصلة الفوز ايضاً بعد الانتصار علي زد في اللقاء الماضي بنتيجة 2 - 1.

سيراميكا يدخل المباراة محتلاً المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، حصدها من 10 مباريات، حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 4، وخسر واحدة، بينما يحتل سموحة المركز الرابع عشر بجدول الدوري، برصيد 11 نقطة، من 10 مواجهات، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 2، وخسر 5.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.