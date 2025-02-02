شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 13 لاعباً عن الأهلي أمام مودرن سبورت الليلة.. أبرزهم أشرف بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، اليوم الأحد، لمواجهة مودرن سبورت فى الدوري المصري، سعياً لاستعادة الانتصارات الغائبة عن الكتيبة الحمراء بعد التعادل مع فاركو وبيراميدز على التوالى.

ويلعب الأهلي اللقاء مفتقداً عدد كبيراً من أبرز لاعبيه، وهم ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وطاهر محمد طاهر وسام أبو على ويحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم وكريم فؤاد ومصطفى أبو الخير وسمير محمد للإصابة، وعلى معلول لعدم القيد بقائمة الفريق، ومصطفى مخلوف لوجهة نظر فنية، وأشرف بن شرقى لعدم الجاهزية البدنية، بجانب رحيل الثنائى بيرسى تاو ومحمود كهربا، ويتسلح المارد الأحمر بنجمه المتألق إمام عاشور بجانب حسين الشحات وأفشة وعمرو السولية والوافدون الجدد جراديشار وأحمد رضا ومصطفى العش.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.