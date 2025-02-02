شكرا لقرائتكم خبر رئيس اتحاد التايكوندو / عقاب المطيري: تطوير التحكيم أولوية لتعزيز مكانة اللعبة محليًا ودوليًا” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، عقاب المطيري، أن تطوير التحكيم يُعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الاتحاد، مشيرًا إلى أن نجاح التحكيم يسهم بشكل كبير في تعزيز البطولات المحلية.

وشدد على التزام الاتحاد بدعم التحكيم واللجان الفنية، مؤكدًا عدم السماح لأي جهة بالتشكيك في كفاءة الحكم السعودي، مع التركيز على تطويرها لتحقيق أفضل المعايير.

جاء هذا التصريح عقب تكريم رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، الأستاذ الدكتور خالد المزيني، للجنة الفنية ولجنة المسابقات المشاركتين في تنظيم وإدارة منافسات بطولة التايكوندو التي استضافتها جامعة تبوك في الفترة من 29 إلى 31 يناير، وأضاف المطيري أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية على المستويين الإداري والفني، مع اعتماد استراتيجيات طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة التايكوندو السعودي محليًا ودوليًا.

وأشار إلى التزام الاتحاد ببناء قاعدة صلبة للتايكوندو السعودي من خلال تطوير الكوادر الفنية والإدارية، ودعم اللاعبين والمدربين والحكام، وتعزيز المشاركات الدولية.

وأكد أن الاتحاد يسعى لإحداث نقلة نوعية تجعل من التايكوندو السعودي نموذجًا رياضيًا يحتذى به، واختتم تصريحه بالدعوة إلى تضافر الجهود بين مجلس الإدارة واللاعبين والمدربين والحكام والجمهور وجميع الأطراف ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدًا أن نجاح الاتحاد يستند إلى العمل الجماعي والطموح المشترك للوصول برياضة التايكوندو السعودي إلى أعلى المستويات.