دوري "أن بي ايه": "تريبل دبل" لجيمس في سلة نيويورك نيكس

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : تعملق نجم لوس أنجليس ليكرز المخضرم ليبرون جيمس ونجح في تحقيق "تريبل دبل" لفريقه ليقوده الى الفوز على نيويورك نيكس 128 112 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل جيمس (40 عاما) 33 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة و11 متابعة، كما أضاف زميله أوستن ريفز 27 نقطة. في المقابل، سجل جوش هارت "تريبل دبل" في صفوف الخاسر مع 26 نقطة و13 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

خاض ليكرز المباراة في غياب نجمه الآخر أنتوني ديفيس لإصابة في عضلات المعدة.

وبهذا الفوز وضع ليكرز سلسلة لخمسة انتصارات تواليا لنيكس الذي يحتل المركز الثالث في المنطقة الشرقية. في المقابل حقق ليكرز فوزه الرقم 28 مقابل 19 هزيمة وبقي خامسا في المنطقة الغربية.

وحقق دنفر ناغتس فوزا صعبا على تشارلوت هورنتس 107 104 بفضل تألق نجمه الصربي نيكولا يوكيتش الذي نجح في "تريبل دبل" أيضا مع 28 نقطة و17 تمريرة حاسمة و13 متابعة. أما أبرز مسجل في صفوف الخاسر فكان مايلز برديجز مع 24 نقطة نصفها في الربع الأخير مع 12 متابعة.

ونجح هورنتس في قلب تخلفه بفارق 17 نقطة في نهاية الشوط الأول الى تقدمه في النتيجة 104 100 قبل نهاية المباراة ب51 ثانية لكن دوكيتش سجل ثلاثية وسلة اضافية قبل ان يمرر كرة حاسمة باتجاه جمال موراي ليحسم النتيجة نهائيا في صالح دنفر.

وسجل أرون ويغينز 41 نقطة (رقم قياسي شخصي) ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر المنطقة الشرقية الى فوز عريض على ساكرامنتو كينغز 144 110.

واضاف النجم الكندي شاي غليجيوس ألكسندر 29 نقطة للفائز.

وسجل بام أديبايو سلة الفوز لميامي هيت ضد سان أنتونيو سبيرز في الثانية الاخيرة ليقوده الى الفوز 105 103 رافعا رصيده في المباراة الى 30 نقطة مع 12 متابعة و9 تمريرات حاسمة.

وغاب عن صفوف سبيرز نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما بداعي المرض.

ووضع واشنطن ويزاردز حدا ل16 هزيمة تواليا بفوزه على مينيسوتا تمبروولفز 105 103.

ويعود آخر فوز لويزادرز الى الأول من كانون الثاني/يناير، وكان أفضل مسجل في صفوف ويزاردز كايل كوزما مع 31 نقطة.

وحذا حذوه يوتا جاز بفوزه على أورلاند ماجيك 113 99 بعد 8 هزائم تواليا.