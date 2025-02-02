شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحفظ على استعارة زيكو من زد ويتمسك بالشراء النهائي والان مع تفاصيل الخبر

يتحفظ مسئولو نادى الزمالك على فكرة استعارة مصطفى زيكو لاعب زد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، التى تنتهى 8 فبراير الجارى.

ويتمسك مسئولو نادى الزمالك بشراء زيكو بشكل نهائي، وسط رغبة نادى زد فى إعارة اللاعب لمدة 6 أشهر فقط وعدم البيع النهائى، لكن الزمالك استبعد فكرة الإعارة تماماً لرغبه مسئوليه فى شراء اللاعب بشكل نهائى.

على جانب آخر، أطلق مصطفى زيكو، نجم وهداف نادي زد، تصريحات مثيرة أكد خلالها عدم معرفته بأي تفاصيل حول عرض الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية، مشيرًا إلى أن إدارة ناديه هى المسئولة عن التفاوض بشأن العروض المقدمة، وأن كل ما يعرفه عن هذه المفاوضات يصل إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال ظهوره في برنامج "VIP"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد المصري عبر إذاعة "أون سبورت"، أوضح زيكو أن الموسم الماضي كان الأسهل بالنسبة لفريقه، حيث كان الجميع يراه مجرد فريق صاعد حديثًا للدوري الممتاز، لكنه قدم أداءً مميزًا مكنه من البقاء وسط الكبار، أما الموسم الحالي فهو أكثر صعوبة، ورغم ذلك يسير زد على الطريق الصحيح ويحقق نتائج إيجابية.