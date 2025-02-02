شكرا لقرائتكم خبر عن أرسين فينجر يحاضر مدربى منتخبات مصر الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم الاتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة هاني أبو ريدة، ورشة عمل الخميس المقبل 6 فبراير بحضور أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، واستيفان مارتينز المدير الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.

وتختص الورشة، التي تتضمن عددا من المحاضرات، باكتشاف الموهوبين وتنظيم الأكاديميات، ويحضرها عدد كبير من الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية فى فئات الشباب والناشئين.

وحددت اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم الأسس والمعايير التى سيتم على أساسها اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة لضمان تعيين مدربين مؤهلين وقادرين على تطوير اللاعبين وتحقيق نتائج مميزة تليق بمكانة الكرة المصرية.

وتتمثل المعايير العشرة التى حددتها اللجنة فى، الشخصية والشهادات التدريبية ومستوى اللعب والشهادات العلمية وسنوات اللعب وسنوات الخبرة والإنجازات السابقة والعمل تحت ضغط والثقافة العامة والمعلومات والقدرة على الإبداع واجادة إحدى اللغات.

واجتمعت اللجنة الفنية للاتحاد المصرى لكرة القدم الأربعاء الماضى، بمقر الاتحاد، لمناقشة عدد من الملفات الفنية، تصدرها ملف مسابقات الناشئين، والرؤى المتعلقة بتأهيل مدربى المنتخبات خلال المرحلة المقبلة.