شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يرفض الراحة قبل مواجهة زد فى الجولة 12 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يعود فريق الكرة الأول للبنك الأهلي، بقيادة طارق مصطفى، لاستئناف تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً للمباراة المقبلة أمام زد، وذلك عقب الفوز أمس على إنبي بهدف نظيف في الجولة 11 بالدوري.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة زد في السابعة مساء السبت المقبل، فى المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري.

وحصد البنك الأهلي 17 نقطة خلال مشواره في بطولة الدوري، بعدما خاض 11 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 4 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 10 أهداف واستقبلت شباكهم 11.

من جانبه، أعرب طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، عن سعادته عقب الفوز على إنبى في الدوري، وقال طارق مصطفى في تصريحات صحفية، فوز صعب وجاء فى توقيت هام للغاية، لكل مباراة أختار الطريقة المناسبة لمواجهة المنافس لذلك عدلت من طريقة وأسلوب اللعب فى مباراة إنبي، وطالبت اللاعبين بإلاستحواذ الايجابى على الكرة واستغلال الفرص امام مرمى المنافس، فريق انبى قدم مباراة كبيرة ويمتلك مدير فنى متميز.

وأضاف، أشكر الجهاز الفنى والادارى والطبى واللاعبين على الروح الكبيرة والتعاون المثمر، لاوقت للراحة وسنبدأ فى التحضير لمواجهة زد المقبلة.