شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اليوم الختامي لكأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم منافسات الفرق ببطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات في اليوم الختامي للبطولة، والتي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة بنادي النادي خلال الفترة ما بين 31 يناير وحتى 2 فبراير.

يخوض منتخب مصر للناشئين مباراته الأول أمام المنتخب السعودي في الدور ذاته، في الساعة الحادية عشرة إلا الربع.



منافسات السلاح



منافسات السلاح



منافسات السلاح

ويمثل منتخب مصر للناشئين كل من محمود السيد، إسلام أسامة، يوسف شامل وفؤاد غريب، فيما يمثل منتخب الناشئات اليوم كل من فرح محفوظ، لولوة سليمان، فريدة مراد وجنا السيد.

يتكون الجهاز الفني من الدكتور السيد سامي المدير الفني لسلاح سيف المبارزة والحاصل علي الميدالية الاولمبية بباريس ويعاونه الدكتور سامح مجدي والكابتن إسلام جمال للقيادة الفنية للمنتخب القومي المصري.

يذكر أن فرح محفوظ البطلة المصرية قد نجحت في حصد الميدالية البرونزية بمنافسات الفردي في اليوم الأول للبطولة وذلك عقب وصولها لمباراة نصف النهائي لتتقاسم المركز الثالث مع بطلة الولايات المتحدة الأمريكية "سومن لي" التي وصلت لنفس الدور أيضا.