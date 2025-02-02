شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: تغييرات فى تشكيل الأهلي ومراكز اللاعبين أمام مودرن سبورت الليلة والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن تغيير مراكز اللاعبين فى الأهلى بمباراة مودرن سبورت المحدد لها السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير"، الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إن تشكيل الأهلى أيضاً فى مواجهة اليوم سيشهد تغييرات عديدة، وفقا للصفقات الجديدة التى أبرمها الفريق فى الميركاتو الشتوى الحالى.

ويمتلك الأهلى 20 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وسجل 16 هدفاً وتلقت 6 أهداف، فيما يملك مودرن سبورت 7 نقاط من 10 مباريات فاز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات والخسارة 5 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 11.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

وتعادل الأهلى مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بمسابقة الدوري المصري فيما خسر مودرن سبورت بهدف دون رد من حرس الحدود في الجولة الأخيرة للمسابقة.