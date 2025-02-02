شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات محلية وتخطيط للمستقبل.. اتجاه بوصلة الزمالك فى انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

حدد نادى الزمالك بوصلته حتى الآن فى الانتقالات الشتوية الجارية، فى ملف التعاقدات بجلب لاعبين صغار السن، ويمتازون بإمكانيات وقدرات فنية عالية، واستطاعوا خطف البساط من تحت أقدام نجوم كبار في الدوري المصري الممتاز.

واتجه نادى الزمالك إلى هذا الفكر فى ملف التعاقدات بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادى الفترة الحالية، ولكن وضع فى الحسبان في ذات اللحظة التعاقد مع لاعبين شباب وواعدين يستطيعون إفادة النادى فى المستقبل عن طريق اكتساب الخبرات مع المشاركة.

البداية كانت مع أحمد حسام مدافع الجونة الذى وقع عقود انتقاله إلى القلعة البيضاء لمدة 4 مواسم ونصف، ويعد اللاعب من مواليد 1 يناير 2001، أي يبلغ من العمر 24 عاما، لعب في مركز الدفاع والظهير الأيسر مع الجونة ، بدأ مسيرته مع الفريق في قطاع الناشئين، وتدرج حتى وصل للفريق الأول.

وانضم أحمد حسام لمنتخب مصر للشباب تحت قيادة ربيع ياسين، وشارك معهم في بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت بتونس 2020، وخلال الموسم الجارى شارك مع الجونة في 7 مباريات سجل هدف و صنع أخر لزملاؤه.

كما ضم نادي الزمالك محمود جهاد، لاعب وسط فريق فاركو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة 4 مواسم ونصف، لتصبح الصفقة الثانية للفريق الابيض بعد ما أتم اتفاقه مع نادي الجونة لضم المدافع أحمد حسام.

كما يجرى مجلس إدارة نادى الزمالك تحركات جديدة في ملف الميركاتو الشتوي خاصة بعد مد القيد الأفريقي،بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الخميس الماضي حيث قرر المسئولون عن ملف الكرة توسيع قاعدة الاختيار داخل القلعة البيضاء.

وتلقى مسئولو نادى الزمالك العديد من الترشيحات للاعبين أجانب خلال الفترة الماضة، وعلى رأسهم الفرنسي إيلي يوان جناح فريق هيبرنيان الإسكتلندي وشاندي سيلفا لاعب فريق أتلانتا يونايتد الأمريكي الذى يلعب في مركز الجناح.

وينوى مسئولو نادى الزمالك عدم التسرع في التعاقد مع اللاعبين الأجانب حتى لا يتعرضوا لمأزق المقالب في هذا الملف لا سيما أن الوقت أمامهم ما زال طويلاً بعد مد القيد الأفريقي ليوم 28 فبراير الجاري وبالتالي فإن الجميع رفع شعار التأنى والصبر.