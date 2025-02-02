شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يغلق صفحة الدوري للتركيز على مواجهة وادي دجلة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، صفحة الدوري مؤقتاً للتركيز على بطولة كأس مصر، حيث يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الدور الـ 32 من عمر البطولة والتي كانت تم تأجيلها في وقت سابق بسبب مشاركة المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي المصري مع وادي دجلة في الثانية والنصف عصر الثلاثاء المقبل باستاد السويس الجديد.

وكان المصري تأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب انهاء دور المجموعات في المركز الثاني بمجموعته خلف الزمالك المتصدر.

وجاءت مباريات المصري في شهر فبراير كالتال:

- المصري ووادي دجلة في دور الـ 32 كأس مصر: 4 فبراير

- المصري والاتحاد السكندري بالجولة 12 في الدوري: 8 فبراير

- المصري والبنك الأهلي في الجولة 13 بالدوري: 12 فبراير

- المصري وغزل المحلة في الجولة 14 بالدوري: 18 فبراير

- المصري والإسماعيلية في الجولة 15 بالدوري: 22 فبراير

- المصري وسموحة في الجولة 16 بالدوري: 27 فبراير

من جانبه، رهن مجلس إدارة النادي المصري صرف مستحقات لاعبيه الفترة المقبلة بعودة الانتصارات المحلية، وكان مجلس إدارة النادي المصري قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى مع خصم 200 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب من لاعبي الفريق عقب الخسارة من بتروجت بهدفين لهدف في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.