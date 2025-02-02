شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لاستعادة الانتصارات أمام مودرن سبورت فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً على مودرن سبورت فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويمتلك الأهلى 20 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وسجل 16 هدفاً وتلقت 6 أهداف، فيما يملك مودرن سبورت 7 نقاط من 10 مباريات فاز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات والخسارة 5 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 11.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما يساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

وتعادل الأهلى مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بمسابقة الدوري المصري فيما خسر مودرن سبورت بهدف دون رد من حرس الحدود في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ومن جانبه طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق بغية مواصلة حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالي.

ويلعب الأهلي اللقاء دون وسام أبو على و يحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم و كريم فؤاد وعلى معلول للإصابة، بجانب رحيل الثنائى بيرسى تاو ومحمود كهربا ويتسلح المارد الأحمر بنجمه المتألق إمام عاشور بجانب حسين الشحات وأفشة وعمرو السولية والوافدون الجدد جراديشار وأحمد رضا ومصطفى العش وأشرف بن شرقى.

الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الأهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنزيف النقاط بالتعادل السلبى مع إنبى ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق.

في المقابل، يتطلع الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لمودرن سبورت لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاهلى الليلة للتخلص من مراكز القاع في جدول المسابقة لاسيما بعد أن نجح في الفوز على الزمالك بالجولة التاسعة للمسابقة، ويأمل مودرن في تحسين أدائه الهجومي بقيادة أحدث صفقاته حسام حسن مهاجم سموحة و محمد هلال المنضم من البنك الأهلي بجانب علي فوزي وأحمد يوسف ثنائي إنبي.