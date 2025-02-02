شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد لإدارة الزمالك فى ملف تجديد عقد زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت إدارة نادي الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، قراراً جديداً فى ملف تجديد تعاقد أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الكروي الأول، بعد تأزم الموقف فى الأيام الماضية، والتي شهدت خلافاً بين والد اللاعب وإدارة القلعة البيضاء خلال جلسة توقيع عقود التجديد، ما أدي لعودة الأمور لنقطة الصفر، وعدم حسم الملف، رغم أن اللاعب أصبح من حقه التوقيع لأي نادٍ في الانتقالات الحالية والانتقال لصفوف النادي الجديد في نهاية الموسم بشكل مجاني.

إدارة الزمالك قررت أن يكون ملف تجديد عقد زيزو ضمن باقي ملفات تجديد عقود اللاعبين، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، ويرغب الجهاز الفني فى استمرارهم، وعدم التعامل مع ملف تجديد عقد زيزو بشكل منفرد، وفي الوقت ذاته قرر مجلس إدارة الزمالك أن يكون تجديد تعاقد زيزو أو أي لاعب آخر بشروط النادي، ووفقاً لإمكانياته، ورفض أي شروط مجحفة يضعها اللاعب أمام الإدارة.

وفى وقت سابق، أخطر أحمد مصطفى "زيزو" نجم الزمالك برغبته في استكمال مشواره داخل القلعة البيضاء، ورغبته في حسم ملف تجديد عقده، مؤكداً لهم أنه يقدر جمهور القلعة البيضاء الذى باتت العلاقة معهم مبنية على الحب والاحترام.

وشدد زيزو على مسئولي الزمالك أنه مستعد للانتظار حتى الانتهاء من الملفات التي تشغل مجلس الإدارة في الوقت الحالي، ومن بعدها التفرغ لتجديد عقده مع القلعة البيضاء، خاصة أن قراره هو الاستمرار داخل الفريق.