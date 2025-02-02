شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أيام على غلق القيد المحلي للأندية وانتهاء الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

تتسابق أندية الدوري المصري على إنهاء الصفقات الشتوية خلال الساعات المقبلة، وذلك قبل غلق باب القيد المحلي، والمقرر له السبت المقبل 8 فبراير، حيث يتبقى 6 أيام فقط على انتهاء فترة القيد الشتوي.

وكان الاتحاد الأفريقي قرر، في وقت سابق، مد فترة القيد الثانية لتنتهي 28 فبراير الجاري، بدلاً من الموعد السابق والذي كان مقرراً له 31 يناير الماضي، لإتاحة الفرصة للأندية المشاركة في البطولات القارية لتدعيم صفوفها.

وقال بيان الكاف، "اتخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرارًا بتمديد الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي حتى 28 فبراير 2025".

وأضاف، "قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف اليوم بتغيير قواعد تسجيل اللاعبين في دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي، للسماح لأندية كرة القدم بتسجيل لاعب، لدوري أبطال أفريقيا أو كأس الاتحاد الأفريقي، والذي شارك فى أى من مسابقات كاف، لنادٍ آخر، خلال نفس الموسم الكروي.

ويمثل مصر في البطولات الأفريقية، الأهلي حامل اللقب وبيراميدز وصيف دوري الموسم الماضي، في دوري أبطال أفريقيا، والزمالك حامل اللقب والمصري رابع دوري الموسم الماضي في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتأهلت الفرق الأربعة إلى الدور ربع النهائي.

يعاني النادي المصري من أزمة إيقاف القيد المحلي، وذلك بسبب المستحقات المتأخرة لكل من، حسام حسن، مدرب الفريق البورسعيدي السابق ومنتخب مصر حالياً، والراحل إيهاب جلال المدير الفني السابق للمصري، وحتى الآن لم يتم إنهاء الأزمة وهو ما أدى إلى عدم تمكن المصري من التعاقد مع أي صفقة جديدة، وتأمل جماهير بورسعيد، في حل أزمة القيد للمصري خلال الساعات المقبلة للتعاقد مع صفقات جديدة.

حتى الآن لم يتعاقد الزمالك مع صفقة من صفقات العيار الثقيل، التي يمكن أن تحدث الفارق مع الفريق الأبيض، وتأمل جماهير الزمالك في التعاقد مع صفقات قوية خلال الساعات المقبلة لقيدها في القائمة المحلية، ثم القائمة الأفريقية لدعم صفوف الفريق قبل خوض ربع نهائي الكونفدرالية.

نجح النادي الأهلي في ضم أكثر من صفقة قوية قبل الإعلان عن مد القيد الأفريقي، ويأتي في مقدمتهم المغربي أشرف بن شرقي، كما ضم مصطفى العش مدافع زد لدعم خط ظهر الفريق في ظل الإصابات والغيابات.

اكتفى فريق بيراميدز بقائمته الحالية مع بعض التدعيمات البسيطة خلال الميركاتو الشتوي، وحدد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الكروتى كرونسلاف يورتشيتش، احتياجاته لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث طلب المدير الفني إبرام صفقة أو اثنتين بأقصى تقدير من أجل دعم صفوفه، حيث يرى الجهاز الفني وإدارة بيراميدز أن الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى والتدعيمات ستكون في أضيق الحدود.