شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستضيف سموحة فى ختام الجولة الـ11 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق سيراميكا نظيره سموحة في ختام مواجهات الجولة الحادية عشرة بمسابقة الدوري، حيث سيكون ختام الجولة اليوم بمواجهة مودرن سبورت والأهلي التي ستقام في السابعة مساءً، بينما تقام مواجهة سيراميكا وسموحة في الرابعة عصرا علي استاد المقاولون العرب، في لقاء صعب علي الفريقين حيث يرغب لاعبو سيرامكيا في مواصلة الفوز بعد الانتصار علي غزل المحلة في الجولة الماضية بنتيجة 1 - 0، فيما يرغب سموحة في مواصلة الفوز ايضاً بعد الانتصار علي زد في اللقاء الماضي بنتيجة 2 - 1.

سيراميكا يدخل المباراة محتلاً المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، حصدها من 10 مباريات، حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 4، وخسر واحدة، بينما يحتل سموحة المركز الرابع عشر بجدول الدوري، برصيد 11 نقطة، من 10 مواجهات، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 2، وخسر 5.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.