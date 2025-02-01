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جدول ترتيب هدافى دورى Nile بعد مباريات اليوم السبت 1 - 2 - 2025

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  • جدول ترتيب هدافى دورى Nile بعد مباريات اليوم السبت 1 - 2 - 2025 1/5
  • جدول ترتيب هدافى دورى Nile بعد مباريات اليوم السبت 1 - 2 - 2025 2/5
  • جدول ترتيب هدافى دورى Nile بعد مباريات اليوم السبت 1 - 2 - 2025 3/5
  • جدول ترتيب هدافى دورى Nile بعد مباريات اليوم السبت 1 - 2 - 2025 4/5
  • جدول ترتيب هدافى دورى Nile بعد مباريات اليوم السبت 1 - 2 - 2025 5/5

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، السبت، الموافق 1 - 2 - 2025 إقامة 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث استضاف إنبى نظيره البنك الأهلى، واصطدم زد اف سي بالمصرى البورسعيدى، ووقع بتروجت في مواجهة الاتحاد السكندرى، وفاركو ضد غزل المحلة، وجاء جدول ترتيب الهدافين كالتالي:

ترتيب هدافى الدورى
ترتيب هدافى الدورى

 

بـ 10 لاعبين.. البنك الأهلى يفوز على إنبى 1 - 0 بدورى Nile

فاز البنك الأهلى، على إنبى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الممتاز "دورى Nile".

بـ 10 لاعبين.. البنك الأهلى يفوز على إنبى 1 - 0 بدورى Nile.. فيديو

 

التعادل 1-1 يحسم مواجهة المصرى وزد فى دورى NILE

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة المصرى البورسعيدى وإنبى في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد السويس الجديد، بالجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

التعادل 1-1 يحسم مواجهة المصرى وزد فى دورى NILE.. فيديو

 

 

 

فاركو تفوز على غزل المحلة 3 - 2 في مباراة مثيرة بدورى NILE

حقق فريق فاركو الفوز على نظيرة غزل المحلة 3-2 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد المكس بالإسكندرية ضمن الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

فاركو تفوز على غزل المحلة 3 - 2 في مباراة مثيرة بدورى NILE

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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