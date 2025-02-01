شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى دورى Nile بعد مباريات اليوم السبت 1 - 2 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، السبت، الموافق 1 - 2 - 2025 إقامة 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث استضاف إنبى نظيره البنك الأهلى، واصطدم زد اف سي بالمصرى البورسعيدى، ووقع بتروجت في مواجهة الاتحاد السكندرى، وفاركو ضد غزل المحلة، وجاء جدول ترتيب الهدافين كالتالي:



ترتيب هدافى الدورى

بـ 10 لاعبين.. البنك الأهلى يفوز على إنبى 1 - 0 بدورى Nile

فاز البنك الأهلى، على إنبى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile".

التعادل 1-1 يحسم مواجهة المصرى وزد فى دورى NILE

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة المصرى البورسعيدى وإنبى في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد السويس الجديد، بالجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

فاركو تفوز على غزل المحلة 3 - 2 في مباراة مثيرة بدورى NILE