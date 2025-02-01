شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحتفل أندية أوروبا بعيد ميلاد "المحترفين المصريين"؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسى ومنتخب مصر اليوم السبت بعيد ميلاده رقم 26، حيث وُلد عبد المنعم فى الأول من فبراير عام 1999، ونجح الفريق الفرنسي تعاقده مع محمد عبد المنعم لمدة أربع سنوات، قادما من النادي الأهلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

كتب الحساب الرسمي للنادي الفرنسي عبر منصة "إكس"، "عيد ميلاد سعيد محمد عبد المنعم".



احتفال نيس بعيد ميلاد محمد عبد المنعم

ونرصد لكم أبرز احتفالات الأندية العالمية بأعياد ميلاد النجوم المصريين:

احتفل الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي على منصة "إكس" بعيد ميلاد اللاعب المصري محمد صلاح، وكتب: "عيد ميلاد سعيد للملك المصري".



محمد صلاح

بينما احتفل نانت الفرنسي عبر منصة "إكس"، قائلا: "عيد ميلاد سعيد مصطفى محمد".



مصطفى محمد

هنأ نادى آينتراخت فرانكفورت الالمانى، نجمه الدولى المصرى عمر مرموش المنتقل حديثا الى نادى مانشيستر سيتى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعيد ميلاده الـ 25، حيث يحتفل مرموش اليوم الأربعاء بعيد ميلاده، بعدما أمضى ربع قرن من عمره حيث أنه من مواليد 7 فبراير 1999 فى القاهرة.

ونشر آينتراخت فرانكفورت الالمانى عبر حساباته، على مواقع التواصل الاجتماعى صورة مرموش معلقا عليه: "كل سنة وأنت طيب".