شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو ناصر يحصد جائزة رجل مباراة فاركو وغزل المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عمرو ناصر مهاجم نادي فاركو على جائزة رجل مباراة فريقه أمام غزل المحلة بالجولة 11 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب ستاد حرس الحدود.

انتهى اللقاء بفوز فاركو 2/3، أحرز هدفين المهاجم عمرو ناصر وهدف للمدافع ياسين مرعي.

وحقق فريق فاركو الفوز على نظيرة غزل المحلة 3-2 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وأحرز أهداف فاركو عمرو ناصر هدفين في الدقيقة 15 و 83 من علامة الجزاء وياسين مرعى في الدقيقة 92 بينما سجل لفريق غزل المحلة عماد ميهوب في الدقيقة 30 وعبدالرحمن جبنة في الدقيقة 89.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فاركو للنقطة 15 محتلا المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 8 محتلا المركز الخامس عشر.