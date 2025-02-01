شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا جاهز لتدعيم الزمالك فى مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزًا لتدعيم فريقه فى مواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

وعاد اليوم، شيكابالا للمشاركة فى تدريبات فريقه بعد الغياب في مباراتي الجونة وبيراميدز بسبب إصابته بنزلة برد، وخاض اليوم تدريبات تأهيلية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة .

وخاض شيكابالا تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش مران اليوم، السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز بيراميدز على الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile"، وسجل أهداف الفريق السماوي كل من: فيستون ماييلي، مصطفى فتحى وإبراهيم عادل في الدقائق 58، 64، 70.

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث خلف الأهلى برصيد 20 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في ثلاث لقاءات وتعادل في مباراتين.