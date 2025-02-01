شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو تفوز على غزل المحلة 3 - 2 في مباراة مثيرة بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فاركو الفوز على نظيرة غزل المحلة 3-2 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وأحرز أهداف فاركو عمرو ناصر هدفين في الدقيقة 15 و 83 من علامة الجزاء وياسين مرعى في الدقيقة 92 بينما سجل لفريق غزل المحلة عماد ميهوب في الدقيقة 30 وعبدالرحمن جبنة في الدقيقة 89.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فاركو للنقطة 15 محتلا المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 8 محتلا المركز الخامس عشر.

وخاض فريق غزل المحلة بقيادة شوقى غريب المباراة بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى ..عامر عامر.

خط الدفاع .. عمرو الجزار ، أحمد كاستيلو ، أحمد ياسين ، موسى فراوى.

خط الوسط .. حميدو فتاو ، مورى توريه ، أحمد فوزى ، عماد ميهوب.

الهجوم .. عبده يحيى ، محمد حمدى ذكى.

بينما جاء تشكيل فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد سعيد.

خط الدفاع .. ياسين مرعي ، محمد عز الدين ، إينوك بن جامين ، عزمي غوما.

خط الوسط .. أحمد جمال ، إنكادا ، محمود عماد ، محمد فخري .

الهجوم: أحمد شريف ، عمرو ناصر.