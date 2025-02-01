شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى وبتروجت يكتفيان بالتعادل السلبى فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا الاتحاد السكندرى وبتروجت سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بدوري نايل.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندرى رصيده إلى 14 نقطة، بينما أصبح رصيد بتروجت 17 نقطة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: محمد المغربي - عبدالله بكري - محمود متولي - أحمد أيمن.

خط الوسط: مورو ساليفو - عمر الوحش - كريم الديب - شكري نجيب.

خط الهجوم: فان ديرك - عمرو جمعة.

فيما أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد خليفة.

خط الدفاع: محمود شديد - هادي رياض - أحمد بحبح - توفيق محمد.

خط الوسط: عكاشة - رشاد المتولي - حامد حمدان.

خط الهجوم: إسماعيل بامبا - زياد فرج - جبريل.