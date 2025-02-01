بطولة ألمانيا: فوز سادس تواليا لبايرن يبعده في الصدارة بفارق 9 نقاط

الرياص - اسماء السيد - برلين : حقق بايرن ميونيخ فوزه السادس تواليا في الدوري الألماني لكرة القدم وجاء على حساب ضيفه المتواضع هولشتاين كيل 4 3 بعدما كان متقدما برباعية نظيفة السبت في المرحلة العشرين، مبتعدا في الصدارة وإن كان موقتا بفارق تسع نقاط عن باير ليفركوزن حامل اللقب.

وبعد تنفسه الصعداء وحجزه بطاقته إلى الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (يلتقي سلتيك الاسكتلندي) بفوزه على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 3 1، واصل بايرن نتائجه الجيدة في الدوري وعمق جراح هولشتاين كيل السابع عشر قبل الأخير، وذلك بفضل ثنائية للإنكليزي هاري كاين في مباراته الخمسين في الـ"بوندسليغا".

وبانتظار مباراة ليفركوزن الأحد مع ضيفه هوفنهايم، ابتعد بايرن في الصدارة بفارق 9 نقاط بعد لقاء سيطر عليه النادي البافاري تماما وافتتح التسجيل في الدقيقة 19 بالهدف العاشر في الدوري لجمال موسيالا بعد تمريرة من الفرنسي مايكل أوليسيه.

وعندما كان الشوط الأول يلفظ انفاسه الأخيرة، خطف كاين هدفه الأول بكرة رأسية بعد عرضية من الفرنسي كينغسلي كومان (3+45)، ثم استهل الثاني بهدف بالطريقة ذاتها بعد عرضية من البرتغالي رافاييل غيريرو (46)، رافعا رصيده إلى 19 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين وإلى 55 هدفا في 50 مباراة خاضها في "بوندسليغا" حتى الآن.

وعزز مهاجم توتنهام السابق الذي ترك مكانه في الدقيقة 58 لصالح المخضرم توماس مولر، انجازه القياسي كأسرع لاعب يصل إلى 50 هدفا، بعدما وصل إلى هذا الرقم في 22 تشرين الثاني/نوفمبر بتسجيله ثلاثية ضد أوغسبورغ رفع بها رصيده إلى 50 في 43 مباراة، متفوقا على النروجي إرلينغ هالاند الذي وصل إلى هدفه الخمسين في مباراته الخمسين حين كان يدافع عن ألوان دورتموند).

وأضاف البديل سيرج غنابري الهدف الرابع بتسديدة رائعة من داخل المنطقة (54)، قبل أن يقلص الضيوف الفارق بهدف جميل من فين بوراث بتسديدة من زاوية ضيقة إلى سقف الشباك (62).