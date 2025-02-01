بطولة ألمانيا: فوز سادس تواليا لبايرن يبعده في الصدارة بفارق 9 نقاط

الرياص - اسماء السيد - برلين : حقق بايرن ميونيخ فوزه السادس تواليا في الدوري الألماني لكرة القدم وجاء على حساب ضيفه المتواضع هولشتاين كيل 4 3 بعدما كان متقدما برباعية نظيفة السبت في المرحلة العشرين، مبتعدا في الصدارة وإن كان موقتا بفارق تسع نقاط عن باير ليفركوزن حامل اللقب.

وبعد تنفسه الصعداء وحجزه بطاقته إلى الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (يلتقي سلتيك الاسكتلندي) بفوزه على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 3 1، واصل بايرن نتائجه الجيدة في الدوري وعمق جراح هولشتاين كيل السابع عشر قبل الأخير، وذلك بفضل ثنائية للإنكليزي هاري كاين في مباراته الخمسين في الـ"بوندسليغا".

وبانتظار مباراة ليفركوزن الأحد مع ضيفه هوفنهايم، ابتعد بايرن في الصدارة بفارق 9 نقاط بعد لقاء سيطر عليه النادي البافاري تماما وافتتح التسجيل في الدقيقة 19 بالهدف العاشر في الدوري لجمال موسيالا بعد تمريرة من الفرنسي مايكل أوليسيه.

وعندما كان الشوط الأول يلفظ انفاسه الأخيرة، خطف كاين هدفه الأول بكرة رأسية بعد عرضية من الفرنسي كينغسلي كومان (3+45)، ثم استهل الثاني بهدف بالطريقة ذاتها بعد عرضية من البرتغالي رافاييل غيريرو (46)، رافعا رصيده إلى 19 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين وإلى 55 هدفا في 50 مباراة خاضها في "بوندسليغا" حتى الآن.

وعزز مهاجم توتنهام السابق الذي ترك مكانه في الدقيقة 58 لصالح المخضرم توماس مولر، انجازه القياسي كأسرع لاعب يصل إلى 50 هدفا، بعدما وصل إلى هذا الرقم في 22 تشرين الثاني/نوفمبر بتسجيله ثلاثية ضد أوغسبورغ رفع بها رصيده إلى 50 في 43 مباراة، متفوقا على النروجي إرلينغ هالاند الذي وصل إلى هدفه الخمسين في مباراته الخمسين حين كان يدافع عن ألوان دورتموند).

وأضاف البديل سيرج غنابري الهدف الرابع بتسديدة رائعة من داخل المنطقة (54)، قبل أن يقلص الضيوف الفارق بهدف جميل من فين بوراث بتسديدة من زاوية ضيقة إلى سقف الشباك (62).

ونتيجة تراخي لاعبي المدرب البلجيكي فنسان كومباني في أواخر اللقاء، نجح الضيوف في إضافة هدف ثان عبر البديل ستيفن سكريبسكي (1+90) الذي أثار ذعر جمهور بايرن حين أضاف الثالث لفريقه (3+90)، لكن العودة لم تكتمل ونجح أصحاب الأرض في تجنب الكثير من الحرج والخروج منتصرين.

فوز دورتموند وخسارة شتوتغارت

وبقيادة مدربه الموقت مايك تولبيرغ الذي سيترك المهمة للكرواتي نيكو كوفاتش كخلف للتركي نوري شاهين الراحل عن الفريق في 22 كانون الثاني/يناير، حقق بوروسيا دورتموند انتصاره الثاني فقط في آخر تسع مراحل وجاء على حساب مضيفه هايدنهايم بهدفين سجلهما الغيني سيرهو غيراسي (33)، رافعا رصيده إلى 9 أهداف في الدوري، وماكسيميليان باير (63)، مقابل هدف للنمسوي ماتياس هونساك (64).

ورفع دورتموند الذي تأهل الأربعاء إلى ملحق ثمن نهائي دوري الأبطال بفوزه على شاختار دانييتسك الأوكراني 3 1، رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد منافسه عند 14 نقطة في المركز السادس عشر بتلقيه الهزيمة الرابعة عشرة.

وللمرة الأولى منذ 26 أيلول/سبتمبر 2015، سقط شتوتغارت، وصيف بطل الموسم الماضي، على أرضه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف للسويسري نيكو إلفيدي (49 بالخطأ في مرماه) مقابل هدفين للفرنسي ناتان نغومو (25) وتيم كلايندينست (82).

وأضاف شتوتغارت هذه الهزيمة إلى خروجه خالي الوفاض من مسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته الأربعاء على أرضه أيضا أمام باريس سان جرمان الفرنسي 1 4 وقبلها في المرحلة الماضية على أرض ماينتس 0 2، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الرابع الذي قد يخسره لاحقا لصالح لايبزيغ في حال تعادل الأخير أو فوزه على أونيون برلين.

في المقابل، رفع مونشنغلادباخ بانتصاره التاسع للموسم رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع.