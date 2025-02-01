شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى ووسام وياسر وطاهر الأبرز.. تعرف على غيابات الأهلى عن مباراة مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

شهدت قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت المقرر لها مساء غد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ‏لبطولة الدوري الممتاز، غياب 10 لاعبين، هم: وسام أبو علي وياسر إبراهيم وطاهر محمد وأشرف داري وأشرف بن شرقي ويحيى عطية الله وسمير محمد للإصابة وخالد عبد الفتاح ومصطفى مخلوف لأسباب فنية.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمباراة مودرن سبورت المقرر لها مساء غد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ‏لبطولة الدوري الممتاز.‏

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وعمر كمال ورامي ربيعة وأكرم توفيق ‏وجراديشار ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم ‏نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي وأحمد رضا ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم ‏الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.‏