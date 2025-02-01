شكرا لقرائتكم خبر عن العريان يشارك فى اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

وخلال الاجتماع تم تشكيل المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للخماسي الحديث بالكامل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 في ختام اجتماع المكتب التنفيذي الذي استمر لمدة يومين.

وتم انتخاب سام كاري من بريطانيا رئيسًا للجنة الرياضيين في الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وتم تعيين باوليوس ألكساندرافيشيو من ليتوانيا رئيسًا للجنة المدربين .

ومنحت الهيئة التنفيذية تنظيم بطولة العالم تحت 19 و15 سنة 2026 لمدينة مدريد بإسبانيا، وعينت رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

لجنة الابتكار : إيفار سيسنيجا (المكسيك)

لجنة السيدات: آنا باجان (بولندا)

لجنة المعدات: جاري لو (الولايات المتحدة الأمريكية)

لجنة الثقافة والتعليم : الدكتور كلاوس شورمان (ألمانيا)

لجنة بيير دي كوبرتان : ألكسندرا دي نافاسيل دي كوبرتان (فرنسا)

لجنة البارا بينتاثلون : الدكتورة نيكولا روبنسون (بريطانيا العظمى).

ووقع جميع أعضاء الهيئة التنفيذية الحاضرين في الاجتماع على مدونة قواعد السلوك بعد اتفاق بالإجماع، كما كان هناك اتفاق بالإجماع على مشاركة الرياضيين المحايدين من بيلاروسيا وروسيا في مسابقات الاتحاد الدولي.