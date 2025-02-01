شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الأهلى الشتوية تدعم قائمة مباراة مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالسبت، 01 فبراير 2025 08:23 م
أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة مودرن سبورت المقرر لها مساء غد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.
جاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وعمر كمال ورامي ربيعة وأكرم توفيق وجراديشار ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي وأحمد رضا ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.
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