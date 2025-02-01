شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم القناة فى الدور الثانى بدورى الكرة الطائرة رجال والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره القناة بنتيجة 3-0، فى إطار أولى جولات الدور الثانى بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

بينما تشهد هذه الجولة مواجهة مهمة أيضا بين الزمالك والطيران ضمن المجموعة الثانية.

أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بضرورة الالتزام بكافة ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية، بناءً على تعليمات وزارة الشباب والرياضة، حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وتتضمن ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية الواردة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 24/11/2024 - وما ورد به خاصة الفحص الطبي على اللاعبين، ويشمل (باطنة - قلب - كشف صدر - رسم قلب - قياس ضغط - صورة دم - كوليسترول - سكر - تقييم القدرة التنفسية - موجات صوتية على القلب).