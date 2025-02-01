شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين بتروجت والاتحاد السكندرى فى الشوط الأول بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الاتحاد السكندرى وبتروجت المقامة حاليا على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بدوري نايل بالتعادل السلبى.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: محمد المغربي - عبدالله بكري - محمود متولي - أحمد أيمن.

خط الوسط: مورو ساليفو - عمر الوحش - كريم الديب - شكري نجيب.

خط الهجوم: فان ديرك - عمرو جمعة.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

أحمد دعدور - عبد الغني محمد - أحمد الشيمي - يوسف أسامة - محمد فارس - محمود علاء - إسلام سمير - فادي فريد - ناصر.

فيما أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد خليفة.

خط الدفاع: محمود شديد - هادي رياض - أحمد بحبح - توفيق محمد.

خط الوسط: عكاشة - رشاد المتولي - حامد حمدان.

خط الهجوم: إسماعيل بامبا - زياد فرج - جبريل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عمر صلاح - إسلام عبد اللاه - عبد الله محمود - عبد العزيز السيد - إسلام هشام - خالد أبو زيادة - أدهم حامد - بدر موسى - أحمد فاروق.