شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى 1-1 يحسم الشوط الأول بين فاركو وغزل المحلة بدورى NILE.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق نتيجة الشوط الأول بين فريقى فاركو وغزل المحلة في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وتقدم عمرو ناصر لفريق فاركو في الدقيقة 15 من علامة الجزاء، بينما أدرك عماد ميهوب التعادل لغزل المحلة في الدقيقة 30، عقب الرجوع إلى تقنية الفار التي أكدت صحة الهدف.

وخاض فريق غزل المحلة بقيادة شوقى غريب المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: عمرو الجزار ، أحمد كاستيلو ، أحمد ياسين ، موسى فراوى.

خط الوسط: حميدو فتاو ، مورى توريه ، أحمد فوزى ، عماد ميهوب.

الهجوم: عبده يحيى ، محمد حمدى ذكى.

بينما جاء تشكيل فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب كالتالى:

حراسة المرمى: محمد سعيد.

خط الدفاع: ياسين مرعي ، محمد عز الدين ، إينوك بن جامين ، عزمي غوما.

خط الوسط: أحمد جمال ، إنكادا ، محمود عماد ، محمد فخري.

الهجوم: أحمد شريف ، عمرو ناصر.

يدخل فاركو المباراة محتلاً المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة، حصدها من 10 لقاءات، حقق الفوز في 3 وتعادل في 3 وخسر 4، فيما يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط من 10 مباريات، حقق الفوز في 2 وتعادل في 2 وخسر 6.

