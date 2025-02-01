شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى عقب فوز البنك على إنبى: جاء فى التوقيت المناسب وليس لدينا وقت للراحة والان مع تفاصيل الخبر

تحدث طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى عقب الفوز على إنبى بالدورى المصرى، قائلا: "فوز صعب وجاء فى توقيت مهم للغاية لكل مباراة، أختار الطريقة المناسبة لمواجهة المنافس، لذلك عدلت من طريقة وأسلوب اللعب فى مباراة اليوم".

وأضاف طارق مصطفى، خلال المؤتمر الصحفى عقب اللقاء: "طالبت اللاعبين بالاستحواذ الإيجابى على الكرة واستغلال الفرص أمام مرمى المنافس وفريق إنبى قدم مباراة كبيرة، ويمتلك مديرا فنيا متميزا، وأشكر الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبين على الروح الكبيرة والتعاون المثمر، ولا وقت للراحة، وسنبدأ فى التحضير لمواجهة زد المقبلة".

وفاز البنك الأهلى، على إنبى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile".

وسجل أسامة فيصل هدف فوز البنك الأهلى فى الدقيقة 56، كما لعب فريق البنك منقوصًا من الدقيقة 68 بعد تعرض اللاعب هشام صلاح للطرد.

بهذه النتيجة يحتل إنبى المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، حصدها من 11 مباراة، حقق الفوز في واحدة، وتعادل في 4 وخسر 6، فيما يحتل البنك الأهلى المركز السادس برصيد 17 نقطة، حصدها من 11 مباراة حقق الفوز في 5 وتعادل في 2 وخسر 4.