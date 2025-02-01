شكرا لقرائتكم خبر عن الفحوصات تثبت سلامة محمود بنتايج من الإصابات واختبار طبى جديد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للأبيض خضع لفحص طبي شامل، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيراميدز بالأمس في مسابقة الدوري.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن الفحص الطبي أثبت سلامة اللاعب من أي إصابات، ولكنه يعاني من جرح في الوجه، وسيخضع لفحص طبي جديد غداً.

ودخل بنتايج بديلاً لـ أحمد فتوح في مباراة بيراميدز في الدقيقة 71، قبل أن يتعرض للإصابة ويخرج من اللقاء فى الدقيقة 85 ويكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين لاستنزاف التبديلات.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الإسماعيلي، المقرر له يوم 7 فبراير الجاري في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز بيراميدز على الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile"، وسجل أهداف الفريق السماوي كل من: فيستون ماييلي، مصطفى فتحى وإبراهيم عادل في الدقائق 58، 64، 70.

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث خلف الأهلى برصيد 20 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في ثلاث لقاءات وتعادل في مباراتين.